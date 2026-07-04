بلدية دبي توفر دراجات مبتكرة لتسهيل عمل «مهندسي النظافة» خلال الصيف

وفرت بلدية دبي دراجات كهربائية خفيفة ومبتكرة، ضمن منظومة أعمال النظافة الميدانية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة فرق العمل وتوفير بيئة أكثر راحة لـ«مهندسي النظافة»، بما يعزز كفاءة أعمال التنظيف الميداني وجمع النفايات في المناطق السكنية، لاسيما خلال فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة.

وأكدت البلدية أن توفير الدراجات الكهربائية الجديدة يأتي في إطار جهودها لتعزيز استدامة نظافة المدينة، وترسيخ الاعتماد على المعدات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء، وتقليل البصمة الكربونية، ودعم المبادرات الخضراء، وذلك ضمن نهجها في توظيف الحلول الذكية والابتكارات المستدامة للحفاظ على المظهر الحضاري لدبي، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة المدينة نموذجاً عالمياً في الاستدامة.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن الدراجات تسهم في تسهيل مهام «مهندسي النظافة» خلال الأجواء الحارة من خلال الحد من الإجهاد الحراري الذي قد يتعرضون له أثناء العمل الميداني في أوقات ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، بما يوفر لهم بيئة عمل أكثر راحة وأماناً، ويساعد على رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة تنفيذ أعمال النظافة في المناطق السكنية.

وتتميز الدراجات بسرعة تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة، مع قدرة تشغيل تمتد من 8 إلى 10 ساعات بالشحنة الواحدة، ما يتيح استخدامها طوال يوم العمل دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة، كما زُودت بحاوية لجمع النفايات تراوح سعتها بين 180 و240 لتراً، وتستوعب نحو 90 كيلوغراماً من النفايات، الأمر الذي يقلل عدد مرات التفريغ ويعزز كفاءة عمليات الجمع في الميدان.

وتعمل الدراجات ببطاريات ليثيوم أيون بسعة 125 أمبير/ساعة، فيما يبلغ وزنها نحو 315 كيلوغراماً مع البطارية، وهي مصممة لتكون صديقة للبيئة بنسبة 100%، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، انسجاماً مع توجهات دبي في التحول نحو وسائل تشغيل أكثر استدامة.

ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع استراتيجية بلدية دبي الرامية إلى تطوير منظومة خدمات النظافة من خلال توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يعزز كفاءة الخدمات البلدية، ويحسن بيئة العمل الميداني، ويواكب مستهدفات الإمارة في الاستدامة وجودة الحياة، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية «مهندسي النظافة» وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة خلال أشهر الصيف.