شرطة دبي: وضع «السلايم» في المايكروويف يؤدي إلى حروق خطرة في الوجه واليدين

حذّرت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وإدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من تقليد مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي يقوم فيها أطفال ومراهقون بوضع مادة «السلايم» داخل أجهزة المايكروويف لرفع درجة حرارتها وزيادة ليونتها، مؤكدةً أن هذه الممارسات قد تتسبب في حوادث حروق وإصابات خطيرة للأطفال والمراهقين نظراً للتفاعلات الكيميائية وارتفاع دراجات الحرارة.

وحثت شرطة دبي، أولياء الأمور مع بدء قضاء إجازة فصل الصيف، بتوجيه أولادهم إلى عدم التقليد الأعمى لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل الحرص على سلامتهم.

وأوضحت أن تعريض مادة «السلايم» للحرارة العالية داخل المايكروويف يؤدي إلى تمددها وانبعاث أبخرة ومواد ساخنة قد تنفجر أو تتناثر فور إخراجها، ما يعرض الأطفال لحروق مباشرة في الوجه واليدين والجسم، إضافة إلى احتمالية تلف الأجهزة المنزلية أو نشوب حرائق صغيرة نتيجة الاستخدام الخاطئ.

وأكدت أن خطورة المقاطع المتداولة على مواقع التواصل تكمن في إمكانية تقليد الأطفال لها دون إدراك للعواقب، داعيةً أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة على المحتوى الذي يتابعه الأبناء عبر منصات التواصل، وعدم ترك الأطفال يستخدمون الأجهزة الكهربائية أو المايكروويف دون إشراف مباشر.

وشددت شرطة دبي على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة المنزلية لدى الأطفال خلال الإجازة الصيفية، واستثمار أوقات الفراغ في أنشطة آمنة ومفيدة، مُتمنيةً صيفاً آمناً للأطفال.

الجدير ذكره، أن إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية أطلقت منصة إلكترونية توعوية تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية (السيبرانية)، وتتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف إلى أساليب الاحتيال وتجنّبها.

وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد عاديين، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط التالي: https://ecrimehub.gov.ae/ar.