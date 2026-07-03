رئيس الدولة يستقبل وفد مكتب شؤون حجاج الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم وفد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات واللجان التابعة المعنية بشؤون حجاج الدولة خلال أدائهم مناسك الحج هذا العام.

واطلع سموه خلال اللقاء على المبادرات والبرامج التي نفذها المكتب لخدمة الحجاج ومتابعة شؤونهم مما وفر لهم أعلى معايير الرعاية والاهتمام بجانب الخطط المستقبلية التي يستهدف المكتب تنفيذها من أجل مواصلة تطوير خدماته ومبادراته المتعلقة بتنظيم مختلف شؤون حجاج الدولة.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود أعضاء مكتب شؤون حجاج الإمارات ولجانه في خدمة الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك بيسر وطمأنينة مؤكداً أن الاهتمام بشؤونهم ورعايتهم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن يمثل أولوية.

من جانبه، ثمن الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدعم والاهتمام اللذين يوليهما صاحب السمو رئيس الدولة لحجاج الإمارات، مشيداً بتوجيهات سموه بشأن توفير جميع الإمكانات والوسائل من أجل تيسير مهام المكتب ودعم جهوده في خدمة حجاج الدولة، كما أعرب الدرعي عن شكره وتقديره لجهود مختلف مؤسسات الدولة ومستوى تعاونها والتنسيق بينها من أجل الارتقاء بخدمات حجاج الإمارات.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.