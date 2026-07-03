«الموارد البشرية والتوطين» تؤكد على ضرورة التزام المنشآت بسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري خلال الصيف

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على ضرورة التزام المنشآت بتوفير متطلبات السلامة والوقاية اللازمة لحماية العاملين خلال أشهر الصيف، المندرجة تحت سياسة "حماية العمال من الإجهاد الحراري"، من أجل تعزيز صحتهم وسلامتهم المهنية وضمان بيئة عمل آمنة لهم.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، مجموعة من الإرشادات التي يتعيّن على المنشآت الالتزام بها، وتشمل: توفير مياه الشرب الباردة للعمال، توفير وسائل ومواد الإرواء المناسبة، توفير وسائل ومعدات الإسعافات الأولية في موقع العمل، توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة، وتوفير أماكن مظللة للوقاية من أشعة الشمس المباشرة.

تعد سياسة "حماية العمالة من الإجهاد الحراري"، المطبقة للعام 22 على التوالي، إحدى المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الامارات، التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، لتفادي إصابات القوى العاملة والأضرار التي قد تنتج جرّاء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

الجدير بالذكر أنه يتم تطبيق السياسة أعلاه كل عام، بدءاً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر، وتشمل حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة يومياً، من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة مساء.