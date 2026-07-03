مع انتهاء العام الدراسي.. «طيران الإمارات» تستعد لاستقبال 3500 طفل مسافر بمفرده خلال الصيف

تستعد طيران الإمارات، لاستقبال أكثر من 3500 طفل سيسافرون لوحدهم خلال الأسبوعين المقبلين، مستفيدين من الخدمات المتميزة التي توفرها الناقلة للعائلات، إذ تعد هذه الفترة واحدة من أكثر فترات ذروة سفر الصغار غير المصحوبين بذويهم، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي، وبدء العطلة الصيفية للطلاب في الدولة.

ووفق الناقلة، تم تصميم خدمة سفر الصغار غير المصحوبين بذويهم لتوفير مختلف أشكال الدعم والرعاية للصغار، بدءاً من لحظة إنجاز إجراءات سفرهم وحتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية، وضمان تمتعهم برحلة مريحة وآمنة تحت إشراف مباشر في مختلف مراحل سفرهم.

يُشار إلى أنه على مدار السنوات الخمس الماضية فقط، سافر أكثر من 250 ألف طفل "تبلغ أعمار معظمهم 11 عاماً أو أقل" غير مصحوبين بذويهم عبر رحلات طيران الإمارات إلى مختلف الوجهات، وبشكل خاص بين دبي وكل من، المملكة المتحدة وروسيا وكينيا وفرنسا والهند ومصر.