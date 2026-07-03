مكتوم بن محمد: محمد الفلاسي نموذج مُلهِم لصناعة قصص نجاح جديدة

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، فخره بالشاب الإماراتي، محمد الكوس الفلاسي، مشيراً سموّه إلى أن قصّته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «محمد الكوس الفلاسي شاب إماراتي آمن بفكرته، وبالشغف والعزيمة حوّل بداياته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية، وحققت نمواً لافتاً خلال فترة قصيرة. قصّته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتؤكد مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال».

وأضاف سموّه: «نفخر بهذا النموذج الملهم، ونتمنّى لقصته أن تواصل نجاحها، وأن تكون ملهمة لمزيد من الشباب لصناعة قصص نجاح جديدة».