رئيس الدولة يبحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة عبد الحميد الدبيبة الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على البلدين وشعبيهما.

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية وتطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعدد من المسؤولين.