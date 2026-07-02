عبدالله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في جمهورية البرتغال باولو رانجيل، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما نحو التنمية والازدهار المستدام.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية.

كما بحث سموه و باولو رانجيل مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.