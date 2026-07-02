شرطة الشارقة تعزز الشراكة المجتمعية تطلق منصة توعوية لمكافحة المخدرات

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة منصة توعوية للوقاية من المخدرات تحت شعار "حماية للفرد، وصون للمجتمع"، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، ونشر الثقافة الأمنية والوقائية بين أفراد المجتمع، وتستمر فعالياتها حتى 5 يوليو، وذلك بالتعاون مع سيتي سنتر الزاهية.

وتضمنت المنصة العديد من المواد التفاعلية والأنشطة التوعوية، التي سلطت الضوء على مخاطر الإدمان، وآثاره الصحية والاجتماعية والأمنية، إلى جانب التعريف بأحدث أساليب الوقاية، من خلال دليل تعريفي متكامل، كما ستتيح المنصة للزوار فرصة الاستفادة من مبادرة تخفيض النقاط المرورية طوال أيام الفعالية؛ في إطار تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في البرامج التوعوية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.

واستعرضت المنصة لعبة تفاعلية مبتكرة يمر خلالها الأطفال واليافعون بمحطات توعوية تتطلب منهم اختيار المسار الصحيح أو الخاطئ من خلال اتخاذ القرار المناسب؛ وتهدف التجربة إلى ترسيخ مفهوم أن القرار الصحيح هو السبيل لحماية الفرد من الوقوع في براثن المخدرات، بأسلوب تفاعلي يجمع بين التوعية والتجربة العملية، ويعزز الرسائل الوقائية بطريقة مؤثرة سهلة الاستيعاب لمختلف الفئات العمرية.

وشهدت الفعالية التي أجريت بحضور المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ اللواء عمر أحمد بو الزود، والمدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع العميد فيصل بن نصار، ومدير مديرية المرور والدوريات العميد خالد الكي، ومدير مديرية الوقاية ومكافحة المخدرات العميد ماجد سلطان العسم، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين؛ توعية قانونية بالمادة 89 من المرسوم بقانون في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تمنح متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة طلب العلاج طواعية، سواء من خلال تقدمه بنفسه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو المؤسسة التعليمية التي يدرس بها بعد استيفاء الإجراءات القانونية، حيث يُودع في وحدة العلاج المختصة حتى تقرر خروجه، في تأكيد على النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع حالات التعاطي، من خلال إعطاء الأولوية للعلاج والتأهيل قبل المساءلة الجزائية وفق الضوابط القانونية.

وركزت المنصة على التعريف بالرقم المجاني 8004654، المخصص لاستقبال البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالمخدرات؛ باعتباره قناة آمنة سرية تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن أي معلومات تسهم في حماية المجتمع، والحد من انتشار هذه الآفة.

وأكد العميد ماجد سلطان العسم بأن تنظيم هذه الفعالية يأتي انطلاقاً من حرص شرطة الشارقة على ترسيخ مفهوم الوقاية؛ باعتباره الركيزة الأساسية لمكافحة المخدرات، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع، وأشار إلى أن التوعية المجتمعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، مؤكداً أهمية تكاتف المؤسسات والأسر والأفراد لنشر ثقافة الوقاية والإبلاغ؛ بما يسهم في حماية المجتمع، وتعزيز أمنه واستقراره.