خلال 7 أشهر.. مليون اتصال عبر خدمة «ستارلينك» على رحلات طيران الإمارات

سجّل عملاء طيران الإمارات، أكثر من مليون اتصال بخدمة الإنترنت اللاسلكي "ستارلينك"، منذ بدء تقديمها عبر أسطول الناقلة قبل سبعة أشهر، في إنجاز جديد يعكس تطور تجربة الاتصال على متن الطائرات.

وأوضحت الناقلة في بيان لها، اليوم الخميس، أن حجم البيانات التي استخدمها العملاء تجاوز حتى الآن بيتابايت واحد، فيما حظيت الخدمة بإشادات واسعة من المسافرين، حيث وصفها كثيرون بأنها أفضل من الإنترنت المنزلي.

ومع تشغيل أكثر من 60 رحلة يومياً على طائرات طيران الإمارات المجهزة بخدمة "ستارلينك"، يختار العملاء الاتصال بهذه الخدمة فائقة السرعة لمشاهدة المحتوى، وإجراء مكالمات الفيديو، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وممارسة الألعاب عبر الإنترنت، والبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء طوال الرحلة.

ويعكس تجاوز حاجز المليون اتصال، سرعة تبني العملاء لخدمة الاتصال من الجيل التالي التي تقدمها طيران الإمارات، والمتوفرة حالياً على متن 33 طائرة بوينج 777 وثلاث طائرات إيرباص A380، مع استمرار أعمال التركيب بوتيرة متسارعة عبر أسطول الناقلة، وانضمام المزيد من الطائرات المجهزة بالخدمة إلى العمليات أسبوعياً.

وكانت طيران الإمارات في طليعة الناقلات الجوية التي استثمرت في تقنيات الاتصال على متن الطائرات، وكانت من أوائل الناقلات التجارية التي أتاحت خدمة الإنترنت على متن طائرات إيرباص A380، حين كانت الأنظمة الأولى توفر أقل من واحد ميغابت في الثانية من إجمالي سعة الاتصال على الطائرة.

وتتيح خدمة الإنترنت اللاسلكي الحالية على متن طيران الإمارات للعملاء البقاء على اتصال طوال الرحلة، من خلال خدمات الرسائل، والبريد الإلكتروني، وتصفح الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي على معظم الرحلات، كما تتوفر الخدمة مجاناً لجميع عملاء طيران الإمارات.

واليوم، ترسي طيران الإمارات معياراً جديداً من خلال الطائرات المجهزة بخدمة "ستارلينك"، والقادرة على توفير أكثر من 2 غيغابت في الثانية من إجمالي سعة الاتصال، بما يتيح للعملاء في جميع الدرجات الاستمتاع بتجربة إنترنت مجانية، تشمل المكالمات المباشرة والبث المباشر على ارتفاع 40 ألف قدم.

وبعد النجاح في إدخال خدمة "ستارلينك" على طائرات بوينج 777 ضمن أسطول طيران الإمارات، بدأت الناقلة أيضاً في توفير الخدمة على متن طائرات الإيرباص A380، وباعتبارها أكبر طائرة ركاب في العالم، تطلبت A380 حلاً هندسياً خاصاً، حيث تضم كل طائرة تركيباً هو الأول من نوعه في القطاع لثلاثة هوائيات من "ستارلينك"، صممت خصيصاً لتلبية متطلبات الطائرة ذات الطابقين وسعتها الكبيرة من الركاب.

ومع إضافة نقاط اتصال لاسلكية إضافية في مختلف أنحاء المقصورة، يوفر النظام تغطية وسعة وأداءً أفضل في جميع درجات السفر.

وتشمل التحسينات المخطط لها مستقبلاً إتاحة البث المباشر للتلفزيون عبر "ستارلينك"، على أن يبدأ ذلك من خلال الأجهزة الشخصية للعملاء، قبل دمجه لاحقاً في نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

ولدعم سرعة نشر الخدمة عبر الأسطول، بدأت طيران الإمارات بالفعل تنفيذ أعمال تركيب "ستارلينك" في مرافق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، بما يسرع إدخال تقنيات الاتصال من الجيل التالي على مزيد من الطائرات.

ومع اكتمال تركيب الخدمة حتى الآن على 33 طائرة بوينج 777 وثلاث طائرات إيرباص A380، تواصل طيران الإمارات التزامها بتوفير إنترنت لاسلكي مجاني وفائق السرعة لأكبر عدد ممكن من العملاء، وبأسرع وتيرة ممكنة.

ويمثل إدخال خدمة "ستارلينك" على متن طائرات الإيرباص A380 جزءاً من استثمارات طيران الإمارات المتواصلة، وبالتوازي مع أحد أكثر برامج تحديث الأسطول طموحاً في صناعة الطيران.

وحتى الآن، خضعت 128 طائرة لعملية تحديث شاملة للمقصورات، شملت إدخال الدرجة السياحية الممتازة، وتحديث منتجات الدرجتين الأولى والأعمال، وتطوير مقصورات الدرجة السياحية، وتعزيز أنظمة الترفيه الجوي التي توفر أكثر من 6500 قناة من المحتوى.