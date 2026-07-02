مكتوم بن محمد: محمد الكوس الفلاسي قصة نجاح إماراتية ملهمة

أثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على طموح الشاب الإماراتي محمد الكوس الفلاسي، الذي حوّل بداياته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "محمد الكوس الفلاسي شاب إماراتي آمن بفكرته، وبالشغف والعزيمة حوّل بداياته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية، وحققت نموًا لافتًا خلال فترة قصيرة. قصّته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتؤكد مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. نفخر بهذا النموذج الملهم، ونتمنى لقصته أن تواصل نجاحها، وأن تكون ملهمة لمزيد من الشباب لصناعة قصص نجاح جديدة".