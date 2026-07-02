50% خصم على تكاليف الإطفاء وجميع المخالفات.. «الشارقة للدفاع المدني» تُعلن عن تسهيلات في الإمارة

أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني، اليوم الخميس، عن تسهيلات دعماً للأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال في الإمارة، تشمل: خصم 50% على تكاليف الإطفاء، و50% على جميع المخالفات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن التسهيلات تطبق لمدة 3 أشهر اعتباراً من 16 يونيو 2026، ويشمل ذلك المخالفات المحررة من عام 2019 وحتى عام 2026.

ودعت هيئة الشارقة للدفاع المدني، للتواصل معها عبر القنوات الرسمية الخاصة بها أو الاتصال على الرقم 065163333 وذلك للحصول على المزيد من المعلومات.