"إسلامية دبي" تطلق مبادرة "نخبة الفريج" لاكتشاف وتأهيل المواهب القرآنية

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة "نخبة الفريج"، في إطار جهودها لإعداد الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز مشاركتها في خدمة بيوت الله، امتداداً لمبادرتي "مؤذن الفريج" و"إمام الفريج".

تهدف المبادرة إلى استقطاب واكتشاف أصحاب الأصوات الندية من مواطني دولة الإمارات، وتأهيلهم للمشاركة في الإمامة والأذان خلال شهر رمضان المبارك المقبل، بما يسهم في بناء قاعدة مستدامة من المواهب القرآنية الوطنية المؤهلة لخدمة المساجد وتعزيز رسالتها المجتمعية.

وأعلنت الدائرة فتح باب التسجيل في المبادرة اعتباراً من شهر يوليو الجاري وتستهدف المواطنين من الفئة العمرية بين 7 و21 عاماً ممن يتمتعون بحسن الصوت، على أن يخضع المتقدمون لمقابلات تقييم بإشراف مختصين، يعقبها برنامج تدريبي متكامل يقام كل يوم سبت، ويجمع بين التأهيل الشرعي والتدريب على الأداء الصوتي.

تندرج مبادرة "نخبة الفريج" ضمن رؤية الدائرة الهادفة إلى اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية منذ مراحلها الأولى، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالي الإمامة والأذان، بما يعزز استدامة الكفاءات الإماراتية في خدمة المساجد، ويجسد توجه الدائرة نحو الاستثمار في الإنسان وترسيخ الهوية الإسلامية والقيم الأصيلة.

وقال كبير الوعاظ ومسؤول المبادرة أحمد عبدالله الرئيسي، إن "نخبة الفريج" تمثل مرحلة متقدمة في مسيرة تأهيل المواهب القرآنية الوطنية، من خلال البناء على النجاحات التي حققتها مبادرتا "مؤذن الفريج" و"إمام الفريج"، وتوسيع نطاق اكتشاف وتأهيل المواهب عبر برامج تدريبية متخصصة تركز على جودة الأداء والتميز والالتزام.