حمدان بن محمد يشهد إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لدبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي، اليوم الخميس، خلال ورشة عمل نظمتها بلدية دبي.

وقال سموّه في تدوينة عبر منصة "إكس": "شهدت إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي، خلال ورشة عمل نظمتها بلدية دبي. تغطي المنصة أكثر من 195 ألف مبنى في دبي تم تحويلها لنموذج رقمي ثلاثي الأبعاد وتشمل 330 ألف من المرافق والأصول، و280 ألف عنصر من شبكة البنية التحتية، يجسد هذا المشروع رؤية محمد بن راشد في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات لبناء مدينة أكثر جاهزية للمستقبل، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز تنافسية الإمارة وريادتها العالمية".

وأضاف سموّه: "في سباق التميز القادم، ستكون الريادة للمدن التي تمتلك منظومات رقمية متكاملة، وتتبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر منظومة شراكة متكاملة تجمع القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال".