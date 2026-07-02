إيبارزا تطلق حملة "تصفيات الصيف الكبرى" وتستعد لتنظيم يوم مفتوح في عدد من مشاريعها المنجزة

أعلنت إيبارزا عن إطلاق حملة تصفية واسعة في مستودعاتها، بالتزامن مع استعداداتها لاستقبال مجموعات جديدة من الأثاث والإكسسوارات، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء للاستفادة من أسعار استثنائية على مئات القطع الجاهزة للتسليم الفوري.

وتشمل حملة التصفية تشكيلة متنوعة من الأثاث الداخلي والخارجي، وطاولات الطعام، وغرف المعيشة، وغرف النوم، والإضاءة، والسجاد، والإكسسوارات المنزلية، مع خصومات كبيرة على منتجات مختارة، وذلك لفترة محدودة وحتى نفاد الكميات.

وقال معنى أبو دقة، المؤسس والرئيس التنفيذي لإيبارزا: “نحرص على تجديد تشكيلاتنا بشكل مستمر، ولذلك تمثل هذه الحملة فرصة حقيقية لعملائنا للحصول على تصاميم مميزة بجودة عالية وأسعار استثنائية، مع توفر عدد كبير من القطع للتسليم الفوري.”

يوم مفتوح داخل مشاريع إيبارزا

وفي مبادرة تهدف إلى تقريب تجربة التصميم من العملاء، تعتزم إيبارزا إطلاق سلسلة من الأيام المفتوحة داخل عدد من مشاريعها السكنية المنجزة في أبوظبي ودبي، حيث سيتم استقبال الزوار في منازل حقيقية قامت الشركة بتصميمها وتنفيذها بالكامل.

وستمنح هذه المبادرة العملاء فرصة للاطلاع عن قرب على جودة التنفيذ، ومستوى التشطيبات، والحلول التصميمية التي تعتمدها إيبارزا، إضافة إلى مشاهدة كيفية تنسيق الأثاث والإضاءة والإكسسوارات داخل الفراغات السكنية، بما يعكس التجربة النهائية التي يحصل عليها العميل بعد اكتمال المشروع.

وأضاف أبو دقة: “الصور ومقاطع الفيديو تنقل جزءًا من التجربة فقط، أما زيارة مشروع مكتمل فتمنح العميل فهماً أعمق للتفاصيل، وجودة المواد، وطريقة توزيع المساحات، وكيفية انسجام عناصر التصميم مع أسلوب الحياة. لذلك أردنا أن نتيح هذه الفرصة لكل من يفكر بتنفيذ منزله معنا.”

وأكدت إيبارزا أن مواعيد الأيام المفتوحة سيتم الإعلان عنها تباعاً، وستكون متاحة بالحجز المسبق لضمان تقديم تجربة مميزة للزوار، وبالتنسيق مع ملاك المشاريع، حيث تشمل الزيارات عدداً من الفلل والمنازل التي نفذتها الشركة في أبرز المجمعات السكنية في أبوظبي ودبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية إيبارزا لتعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للعملاء للاطلاع على جودة أعمالها على أرض الواقع، بما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم بثقة قبل البدء في مشاريعهم الخاصة.