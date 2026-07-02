شرطة أبوظبي تدعو إلى تأمين المساكن والممتلكات قبل السفر

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن حملتها التوعوية “صيف بأمان”، أفراد المجتمع إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المساكن والممتلكات قبل السفر، بما يعزز الأمن الوقائي ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات، ويرسخ جودة الحياة في المجتمع.

وأكدت أن تأمين المنزل قبل مغادرته يعد من أهم الإجراءات التي تسهم في الحد من المخاطر، مشيرة إلى أهمية التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ، وتشغيل أنظمة الحماية وكاميرات المراقبة عند توفرها، وفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وحفظ المقتنيات الثمينة في أماكن آمنة، إلى جانب التأكد من إغلاق مصادر المياه والغاز قبل السفر.

كما حثت على تجنب الإعلان عن خطط السفر أو مدة الغياب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد يوفر معلومات يستغلها ضعاف النفوس، مع الاستعانة بأحد الأقارب أو الأشخاص الموثوقين لمتابعة المنزل عند الحاجة، بما يعزز مستوى الحماية ويطمئن أصحاب المنازل خلال فترة سفرهم.

وأكدت شرطة أبوظبي أن حملة “صيف بأمان” تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الوقائي ونشر ثقافة السلامة والأمن بين أفراد المجتمع، داعية الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، والتعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي حالات أو تصرفات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في المحافظة على أمن المجتمع وسلامة ممتلكاته.