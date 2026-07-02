رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة ذياب بن محمد بن زايد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم الاتحادي رقم (94) لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

ووفقاً للمرسوم يضم المجلس في عضويته كلا من، وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة بوزارة الخارجية، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير دولة بوزارة الخارجية، سعيد بن مبارك الهاجري، وأمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، الدكتور مغير خميس الخييلي، ورئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي.

تجدر الإشارة، إلى أنه تم إنشاء مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في شهر يناير من عام 2024، بموجب مرسوم اتحادي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ويتبع المجلس رئيس ديوان الرئاسة، ويختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.