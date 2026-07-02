خلل الإطارات والمصابيح.. أبرز الأعطال المرصودة خلال حملة «سلامة المقطورات»

نفّذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة تفتيشية توعوية شاملة، تحت شعار «سلامة المقطورات»، خلال النصف الأول من العام الجاري، وركّزت الحملة على الجوانب المتعلقة بالترخيص، وتعزيز السلامة المرورية للمقطورات على الطرق الحيوية في الإمارة، بهدف ضمان امتثالها الكامل للمعايير الفنية واللوائح، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الهيئة المستمر بتعزيز معايير السلامة على الطرق، واستدامة تنافسية الأعمال في قطاع النقل اللوجستي.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، سعيد الرمسي: «أسهمت الحملة على الطرق الحيوية في الإمارة في توعية 1500 سائق، من خلال التركيز على اشتراطات ومعايير السلامة الفنية التي يجب توافرها في المركبة (الإطارات، والمكابح، والأضواء، وغيرها)، والتأكيد على ضرورة الالتزام بترخيص وتسجيل المقطورة وحصول سائقيها على التصاريح المهنية للإسهام في الحد من الحوادث المرورية».

وأشار إلى أن الحملة رصدت بعض الأعطال الفنية في المقطورات، أبرزها: عدم صلاحية إطارات المركبات أثناء السير، وعدم صلاحية مصابيح الإنارة الخلفية والجانبية، وغياب الملصقات العاكسة خلف المقطورات، إضافة إلى تحميل المركبات بطريقة تشكّل خطراً على الطريق أو مستخدميه. وتم على أثر ذلك توعية سائقيها بالمعايير والاشتراطات عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يوفرها بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية، والأوردية).

وأضاف الرمسي: «تسهم هذه الحملات الدورية في دعم استراتيجية السلامة المرورية، وتتماشى مع الغاية والهدف الاستراتيجي (الصحة والسلامة والأمن) في تعزيز سلامة التنقل، وتعزيز تنافسية قطاع النقل اللوجستي للوصول إلى طرق أكثر أماناً والحفاظ على سلامة سائقيها ومرتاديها».