«قطارات الاتحاد» تحدد «المسموح والمحظور» خلال سفر الركاب

وضعت «قطارات الاتحاد» للمسافرين مجموعة من الضوابط والتعليمات المتعلقة بالأشياء المحظورة والمسموح بها خلال رحلات السفر عبر القطار، ومنها المتعلقة بقواعد السلوك داخل القطار، وسفر الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة، بما يضمن سلامة وراحة الجميع وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع الركاب.

وانطلقت، أول من أمس، أولى الرحلات التشغيلية التمهيدية بين الفجيرة وأبوظبي، لتختصر المسافة بين الإمارتين إلى نحو 105 دقائق فقط، على متن قطارات تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة.

سفر الأطفال

وبينت «قطارات الاتحاد»، عبر موقعها الإلكتروني، ضوابط سفر الرضع والأطفال، حيث ذكرت أنه يُسمح للرضع بالسفر مجاناً في حال جلوسهم في حضن الشخص البالغ المرافق لهم، بمعدل رضيع واحد مجاناً لكل شخص بالغ، وفي حال السفر مع أكثر من رضيع، يجب شراء تذكرة طفل لكل رضيع إضافي.

أما في ما يخص الأطفال المسافرين بمفردهم، فقد حددت الشركة عمر 14 سنة فما فوق حداً أدنى للسفر من دون مرافق بالغ، في حين يشترط أن يكون الأطفال دون سن الـ14 برفقة شخص بالغ ومسؤول طول الرحلة.

وفي إطار التسهيلات المتاحة للعائلات، سمحت «قطارات الاتحاد» بإحضار عربات الأطفال على متن القطار، شريطة طيّها قبل الصعود وتخزينها بشكل آمن، لضمان عدم إعاقة الممرات، الأبواب، أو مخارج الطوارئ.

الحيوانات الأليفة

كما أتاحت اصطحاب الحيوانات الأليفة المنزلية، بشرط وضعها داخل حقيبة نقل معتمدة ومطابقة للحجم المسموح به، على أن يلتزم المسافر بإبقاء الحيوان داخل الحقيبة وتحت سيطرته طول الرحلة، مع الإشارة إلى أنه يُسمح بحقيبة حيوانات واحدة لكل مسافر تحل محل الأمتعة اليدوية المسموح بها وفقاً لميثاق المسافر.

الأغراض المحظورة

وفي المقابل، وضعت الشركة ضوابط صارمة تمنع حيازة أو إحضار بعض المواد والأغراض على متن القطار، والتي تشمل: الأسلحة، والمواد المتفجرة، والمواد القابلة للاشتعال والخطرة، والمخدرات.

كما يحظر إحضار المشروبات الكحولية، وأجهزة التدخين والتدخين الإلكتروني بجميع أنواعها.

ولضمان انسيابية الحركة داخل المقطورات، يمنع إحضار الأغراض الكبيرة التي تعوق الممرات أو أماكن التخزين، إضافة إلى حظر الدراجات، والسكوترات بجميع أنواعها، ومنها السكوترات والدراجات الكهربائية، إلى جانب أي أغراض قد تسبب خطراً، أو إزعاجاً، أو تصدر عنها روائح قوية تسبب عدم الراحة للمسافرين الآخرين، داعية الركاب إلى مراجعة قائمة الأغراض المحظورة والمقيدة بدقة قبل السفر.

الأطعمة والتدخين وقواعد السلوك

وفي ما يخص الأطعمة والمشروبات، سمحت الإرشادات للركاب بإحضار طعامهم وشرابهم الخاص على متن القطار وفقاً لميثاق المسافر، مع ضرورة تجنب المأكولات والمشروبات ذات الروائح القوية، أو تلك القابلة للانسكاب وتسبب بقعاً أو إزعاجاً للمسافرين الآخرين أو ضرراً للقطار، ولا يُسمح بإحضار المشروبات الكحولية على متن القطار.

وأكدت الشركة حظر التدخين أو التدخين الإلكتروني على متن القطارات وداخل مرافق المحطات، باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين فقط في حال توفرها.

حجز التذاكر

وأكدت «قطارات الاتحاد» ضرورة حجز التذكرة مسبقاً لضمان رحلة سلسة، خصوصاً خلال فترات السفر المزدحمة لضمان اختيار الرحلة والمقعد المناسب، حيث تتيح الشركة شراء التذاكر حتى خمس دقائق قبل موعد المغادرة، وذلك حسب التوافر.

وأشارت الشركة إلى إمكانية شراء التذاكر من أجهزة البيع المخصصة في المحطات، منبهة المسافرين إلى أن بعض فئات التذاكر قد لا تكون متاحة عبر هذه الأجهزة، إضافة إلى توقف عمليات البيع قبل موعد مغادرة القطار بوقت قصير.

وفيما يخص شراء التذكرة على متن القطار، شددت الشركة على ضرورة حمل تذكرة سارية قبل الصعود، لافتة إلى أن إمكانية الشراء داخل القطار «محدودة» وتتم عبر فريق السفر مباشرة بناءً على فئات التذاكر المتاحة حينها.

وفيما يتعلق بمرونة الحجوزات، أفادت الشركة بأن إمكانية تعديل الرحلة أو إلغائها تعتمد على فئة التذكرة المشتراة، حيث تتيح بعض الفئات تغيير التاريخ أو التوقيت، في حين لا تسمح فئات أخرى بذلك، ويمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم المؤهلة عبر التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني وأجهزة بيع التذاكر في المحطات، أو من خلال مركز الاتصال، وتخضع التغييرات لتوافر المقاعد وفروقات الأسعار إن وجدت.

وحول سياسة استرداد الأموال عند الإلغاء، أوضحت الشركة أنها تعتمد بفئة التذكرة وتوقيت الإلغاء، مشيرة إلى أن بعض التذاكر غير قابلة للاسترداد، في حين تتيح «الفئة المرنة» استرجاع القيمة وفق شروط محددة.

غلق البوابات

ونبّهت الشركة المسافرين إلى أن بوابات التذاكر تُغلق قبل موعد المغادرة المحدد بدقيقتين، داعية الجميع إلى الوصول مبكراً بما يكفي لعبور البوابات والتوجه إلى الأرصفة بسهولة. كما شددت، حرصاً على سلامة وأمن الركاب، على عدم السماح بالعودة إلى منطقة المغادرة الآمنة باستخدام التذكرة نفسها بعد عبور البوابات، حيث سيجب على المسافر شراء تذكرة جديدة بالكامل في حال الخروج والرغبة في الدخول مجدداً.

• منع المواد القابلة للاشتعال، والمشروبات الكحولية، وأجهزة التدخين بجميع أنواعها.