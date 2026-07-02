«الإمارات للفلك»: جمرة القيظ تبدأ من الغد وحتى 10 أغسطس

قالت جمعية الإمارات للفلك إن موسم «جمرة القيظ» في الإمارات وعموم الجزيرة العربية، يبدأ مع طلوع أول نجوم الجوزاء من الأفق الشرقي، فجر الثالث من يوليو الجاري، ويعتبر هذا الموسم هو ثاني مواسم القيظ ووقت ذروة الحرارة المرتفعة، وأشد أيام الصيف حرارة وجفافاً ويمتد إلى 10 أغسطس.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن فترة «جمرة القيظ» تعتبر الموسم الأشد حرارة في الجزيرة العربية، حيث يشتد الجفاف ورياح السموم وهي شديدة الحرارة والجفاف، لافتاً إلى ارتفاع درجات الحرارة نهاراً في بعض المناطق الصحراوية لتتجاوز 50 درجة مئوية، مع هواء جاف وساخن (السموم).

وأضاف أن طلوع نجوم الجوزاء من الجهة الشرقية فجراً يُشكل علامة دخول وقت شدة الحرارة وجمرة القيظ وتوقد الأرض من شدة الحرارة، لافتاً إلى استمرار «وغرات القيظ» بالتناوب، وهي موجات الحر حيث ترتفع درجات الحرارة فيها عن المعدلات الطبيعية بمقدار لا يقل عن أربع درجات مئوية تستمر يومين على الأقل، وتتميّز بشدة الحرّ والجفاف.

وأشار إلى أن نجوم مجموعة «الجوزاء» من أجمل المجموعات النجمية في السماء، حيث تعترض جوز السماء أو منتصفها، ولهذا أطلق عليها العرب «الجوزاء»، وهي «الصياد» عند الإغريق.

وذكر أن أول نجوم الجوزاء هي «الهقعة» أو الجوزاء الأولى، وطلوعها يكون فجر يوم الثالث من يوليو الجاري، أما ثانية النجوم هي «الهنعة»، أو الجوزاء الثانية، وطلوعها فجر 16 يوليو، ثم تكون النجمة الأخيرة، وهي المرزم أو «الذراع»، وتطلع فجر 29 يوليو، وينتهي موسم جمرة القيظ بطلوع نجوم الكليبين أو «النثرة» فجر 11 أغسطس.