«تدرا»: تحايل أولياء الأمور وإعطاء الأطفال حساباتهم أو هواتفهم يعد مخالفة

أكد مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) المهندس عبدالرحمن المرزوقي، أن أي محاولة للتحايل على قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، سواء عبر إنشاء حسابات للأطفال أو تمكينهم من استخدام حسابات أولياء أمورهم أو هواتفهم للوصول إلى المنصات، تُعد مخالفة لأحكام القرار.

وأوضح خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم لاستعراض تفاصيل قرار مجلس الوزراء لسنة 2026 بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، أن القرار يُحمّل ولي الأمر مسؤولية مباشرة في حماية الطفل رقمياً، ويلزمه بعدم إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بالنيابة عن طفل يقل عمره عن 15 عاماً، أو تزويده بجهاز يحتوي على تطبيقات ومنصات لا تتناسب مع الفئة العمرية المسموح بها.

وأشار إلى أن المنصات الرقمية ستكون ملزمة بتطبيق إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، من خلال استخدام أكثر من تقنية ذكية للتأكد من العمر الحقيقي للمستخدم النهائي، مؤكداً أنه في حال اكتشاف أن صاحب الحساب يقل عمره عن 15 عاماً، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي مقدمتها إغلاق الحساب.

وعن العقوبات المترتبة على أولياء الأمور المخالفين قال ان القرار في مرحلته الحالية يركز على تنظيم المسؤوليات، في حين يتضمن إجراءات واضحة بحق المنصات التي لا تلتزم بمتطلبات التحقق من العمر أو تنفيذ أحكام القرار.

وفيما يتعلق بالأطفال صناع المحتوى، أوضح أن القرار لا يمنع استمرار إنتاج المحتوى المفيد أو الهادف، إلا أن الحساب يجب أن يكون مملوكاً ومداراً من قبل ولي الأمر، وليس الطفل نفسه، بما يتوافق مع اشتراط ألا يمتلك من هم دون 15 عاماً حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أن تصوير الأبناء ونشر محتوى يشاركون فيه لا يمثل مخالفة في حد ذاته، طالما التزم بأحكام قانون السلامة الرقمية للطفل، الذي يحظر استغلال الأطفال في محتوى قد يعرضهم للتنمر أو ينعكس سلباً على صحتهم النفسية، مع السماح بالمحتوى القانوني والهادف الذي يحفظ حقوق الطفل وكرامته.