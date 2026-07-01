طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام مع سحب منخفضة على الساحل الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس يوم غد الخميس صحواً بوجه عام، وأن تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز إن حالة البحر في الخليج العربي ستكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:54 والمد الثاني 02:07، والجزرالأول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:58، وفي بحر عمان أيضا خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعه 11:43 والمد الثاني 22:50، والجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 05:29.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 30 70 15

دبي 40 30 75 30

الشارقة 40 30 75 25

عجمان 40 30 75 25

أم القيوين 42 30 70 25

رأس الخيمة 43 30 70 30

الفجيرة 36 32 85 50

العـين 45 28 60 15

ليوا 45 28 65 20

الرويس 38 28 75 30

السلع 39 29 70 25

دلـمـا 39 32 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 38 33 80 35

أبو موسى 39 32 75 30