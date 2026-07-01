«تدرا»: سنعمل مع المنصات لضمان الامتثال بحظر وصول الأطفال.. وسنتخذ إجراءات بحق المخالفين

أكد المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، (تدرا) المهندس ماجد سلطان المسمار، أن الهيئة ستتولى متابعة مدى التزام منصات التواصل الاجتماعي بأحكام قرار مجلس الوزراء لسنة 2026 بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي مخالفات، بما يضمن التطبيق الفاعل للضوابط التنظيمية وتحقيق أهدافها.

وأوضح أن القرار منح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى 12 شهراً لاستيفاء متطلبات الامتثال، بما يتيح لها تطوير أنظمتها التقنية ومواءمتها تدريجياً مع المتطلبات الجديدة، ويعزز استدامة التنفيذ وفق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة الرقمية.

وأضاف أن القرار يرسخ إطاراً تنظيمياً واضحاً يحدد مسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة أو الموجهة لمستخدميها، بما يسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، ويعزز التزام المنصات بالضوابط والمعايير التقنية المعتمدة.

وأشار إلى أن القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس وضوابط واضحة، ويجعل من التحقق من العمر إحدى الركائز الرئيسة لحماية الأطفال، عبر آليات موثوقة ودقيقة تتناسب مع الغرض منها، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

وقال: سنحرص خلال الفترة المقبلة على العمل الوثيق مع مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة لها، وتقييم احتياجاتها بما يضمن تحقيق أهداف القرار بكفاءة وفاعلية.

ودعا المسمار الشركات والمؤسسات ومزودي الخدمات إلى التعاون المشترك لإنجاح هذه الجهود، مؤكداً أن السلامة الرقمية لأطفالنا مسؤولية مشتركة نتقاسمها جميعاً، وتتطلب تضافر الجهود لضمان توفير بيئة رقمية آمنة تحمي الأجيال القادمة.