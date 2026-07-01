رئيس المجر يستقبل سفير الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل رئيس المجر تاماش شوليوك، سفير دولة الإمارات لدى المجر سعود حمد الشامسي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للدولة لدى المجر.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس المجر، وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس المجر، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بدوام التطور والنماء.

وأثنى الرئيس على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمجر، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

من جانبه، تقدم السفير بالشكر لكافة الجهات الحكومية في المجر على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات الثنائية.