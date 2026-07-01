رئيس الدولة والرئيس التشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، مسار تطور العلاقات الإماراتية ـ التشادية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم المصالح المشتركة وأولويات التنمية في البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال سموه الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة تعزيز تعاونهما التنموي والبناء على ما تحقق من تطور في علاقات البلدين التي تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، وذلك انطلاقاً من رؤيتهما تجاه بناء شراكات تنموية تسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال وتحقيق الازدهار والنماء لشعبيهما.

وتطرق اللقاء إلى مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارية بين البلدين، التي ستشكل بعد توقيعها إطاراً مهما لدفع العلاقات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

كما تبادل سموه ورئيس تشاد وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس التشادي قد وصل البلاد وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مقدمة مستقبليه في مطار البطين في أبوظبي.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، وسفير الدولة لدى تشاد راشد سعيد الشامسي، وعدد من المسؤولين.