"الداخلية": 60 سنتيمتراً الحد الأقصى لحمولة سطح المركبة

شددت وزارة الداخلية على كافة السائقين المسافرين براً بضرورة الالتزام التام بإجراءات السلامة المرورية، مؤكدة أن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع الحمولة فوق سطح المركبة هو 60.

وأطلقت الوزارة، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، اليوم الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار "صيف بلا حوادث"، ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث والإصابات خلال موسم الصيف، وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر، مستهدفة جميع مستخدمي الطريق وقائدي المركبات بمختلف فئاتها.

وذكرت أن إطلاق الحملة يأتي تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية وموسم السفر، ما يستدعي تعزيز الوعي بالاحتياطات اللازمة لسلامة المركبات ومستخدمي الطريق، من خلال التأكد من سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية، والالتزام بحدود الحمولة المسموح بها، إضافة إلى التأكد من صلاحية أنظمة الإضاءة وإشارات تغيير الاتجاه، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.

كما تركز الحملة على رفع مستوى الالتزام بقانون السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، إلى جانب التوعية بمخاطر ترك الأطفال داخل المركبات، بما يعزز ثقافة القيادة الآمنة ويسهم في الحد من الحوادث المرورية خلال موسم الصيف.

كما سيتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة والشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالسلامة المرورية في الدولة، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، بما يعزز ثقافة القيادة الآمنة ويسهم في تحقيق مستهدفات السلامة المرورية على مستوى الدولة.

جدير بالذكر فإن مخالفة الحمولة الزائدة، أو بروز الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص، تبلغ غرامتها 500 درهم وتسجيل أربع نقاط سوداء، فضلاً عن مخالفة تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الخفيفة، وغرامتها 500 درهم.