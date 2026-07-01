حصة بوحميد: التعدد ملف شائك.. لكنه في النهاية قرار شخصي

أكدت المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بوحميد، أن موضوع التعدد يُعد من القضايا الاجتماعية الشائكة التي تحظى بآراء مؤيدة وأخرى معارضة، مشيرة إلى أنه مطروح شرعًا، لكنه في النهاية قرار شخصي يعود للأسرة ويتم بالتفاهم بين أطرافها.

جاء ذلك خلال حديثها في بودكاست "آن" مع الإعلامي فهد هيكل عبر منصة عرب كاست، حيث تناولت الموضوع من منظور أسري ومجتمعي واقعي، مؤكدة ضرورة أن يدرس المقبل على التعدد قدرته على الوفاء بالالتزامات والاحتياجات الأسرية.

ودعت بوحميد إلى التروي والتفكير العميق قبل اتخاذ القرار، قائلة إن الجهات المعنية تشدد على أهمية تقييم القدرة المالية والمسؤولية الأسرية قبل الإقدام على هذه الخطوة، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار الأسري.

كما شددت على أهمية النضج المالي والوعي المجتمعي لضمان استقرار الأسرة في المجتمع الإماراتي.

وأشادت في الوقت نفسه بأسلوب المجتمع الإماراتي في مناقشة قضاياه الاجتماعية بواقعية ومسؤولية، بعيدًا عن السخرية أو التهويل.