اليوم.. بدء تطبيق توحيد رسوم المواقف في الشارقة حتى منتصف الليل

تبدأ بلدية مدينة الشارقة، اعتباراً من اليوم 1 يوليو، تطبيق قرار توحيد أوقات رسوم المواقف العامة في مدن الإمارة، لتستمر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في جميع المواقف الخاضعة للرسوم في مدن الشارقة وكلباء وخورفكان والذيد، وخصوصاً المواقف المعرّفة باللوحات الصفراء، أسوة بالمواقف المعرّفة باللوحات الزرقاء.

وأكدت البلدية أن هذه المواقف ستبقى مجانية يوم الجمعة والعطلات الرسمية كما هو معمول به سابقاً، باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.

وأوضحت أن عدد المواقف العامة الخاضعة للرسوم في الإمارة يبلغ نحو 124 ألف موقف، تسري عليها الرسوم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، مع اختلاف في آلية العمل واحتساب الرسوم مقارنة بالساحات الذكية المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، لا سيما السياحية.

وأكدت أن تمديد ساعات التشغيل لن يترتب عليه أي زيادة في رسوم الاشتراكات، إذ ستبقى كما هي، فيما سيستفيد المشتركون من ساعتين إضافيتين يومياً، حيث كانت مدة الإعفاء في السابق 14 ساعة، لتصبح الآن 16 ساعة.

وكانت البلدية أوضحت أنه في ظل الطفرة الاقتصادية والتجارية، بات تشغيل المواقف العامة حتى منتصف الليل أمراً ضرورياً، بهدف تعزيز توفرها للمتعاملين، والحد من سوء استغلالها، وتذليل التحديات المرتبطة بها، مشيرة إلى أن أصحاب الاشتراكات الموسمية وروّاد المطاعم والكافتيريات يواجهون صعوبة في العثور على مواقف بعد الساعة العاشرة مساءً، مما يستدعي تطوير أنظمة المواقف ورفع كفاءتها بما يخدم السكان والزوار على حد سواء.

وأضافت أن تطبيق هذا التعديل يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف العامة، والحد من الوقوف العشوائي، وتوفير فرص أكبر لتدوير المواقف، خاصة في المناطق الحيوية والتجارية، بما يلبي تطلعات المتعاملين ويعزز من خدمة المناطق السكنية والتجارية.

ودعت بلدية مدينة الشارقة أفراد الجمهور إلى الالتزام بالساعات المحددة لخدمة المواقف العامة، وسداد الرسوم عبر القنوات المتاحة، بما في ذلك خدمة الرسائل النصية وتطبيق "الشارقة الرقمية"، أو الاستفادة من الاشتراكات الموسمية التي توفرها البلدية بسهولة ويسر، مع إمكانية إصدارها خلال وقت قياسي.