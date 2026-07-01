«معرض الخدمة الوطنية للتوظيف» ينطلق 15 الجاري في «إكسبو دبي»

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من «معرض الخدمة الوطنية للتوظيف»، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة باستقطاب الكفاءات الوطنية وربطها بفرص العمل النوعية، خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجاري، في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي.

ويتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام أكثر من 55 عارضاً من مختلف القطاعات، وأكثر من 20 ألفاً من المشاركين في برنامج الخدمة الوطنية من الذكور والإناث، فيما يتيح للمجندين التواصل المباشر مع جهات التوظيف، وإجراء مقابلات فورية، إلى جانب الاستفادة من الجلسات الإرشادية التي يقدمها خبراء الموارد البشرية، كما يوفر للشركات منصة مثالية لاكتشاف المهارات الإماراتية، وبناء قواعد بيانات تدعم خطط التوظيف المستقبلية.

ويواصل المعرض ترسيخ مكانته منصة رائدة تجمع بين الكفاءات الطموحة وجهات التوظيف ضمن بيئة تفاعلية تواكب تطورات سوق العمل، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تُمثّل ما يزيد على 10 قطاعات حيوية، إلى جانب أكثر من تسع جامعات ومعاهد أكاديمية.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن جهود هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لتحقيق التكامل بين مخرجات الخدمة الوطنية واحتياجات مختلف القطاعات، ويقام المعرض برعاية وزارة الدفاع، ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتنظمه «أندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض، في حين يحظى الحدث بدعم من «إكسبو دبي»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومجموعة «إيدج»، وجامعة كلباء، وكليات التقنية العليا، ومجموعة بن حمودة، و«سولت» للتوظيف.