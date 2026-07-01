ركاب الرحلة الأولى: مناسبة وطنية وحلم طال انتظاره

بانطلاق صافرة أول قطار ركاب من محطة الفجيرة إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، صباح أمس، بدأت صفحة جديدة في منظومة النقل بالدولة، وسط أجواء احتفالية شارك فيها مئات الركاب الذين حرصوا على أن يكونوا بين أوائل المسافرين في الرحلة التاريخية، التي وصفوا مشاركتهم فيها بمناسبة وطنية ستبقى في الذاكرة.

ومنذ ساعات الفجر الأولى، توافد الركاب إلى المحطة وهم يرتدون أوشحة تحمل علم الإمارات، فيما رفع آخرون الأعلام الإماراتية والتقطوا الصور التذكارية أمام القطار، قبل أن تتجه الأنظار إلى لحظة الانطلاق التي تحولت إلى مناسبة وطنية امتزجت فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجاز جديد يضاف إلى سجل مشاريع الدولة.

وأكدت المدير التنفيذي للقطاع التجاري في «قطارات الاتحاد» لخدمات الركاب، عذراء المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، أن الرحلة الأولى تميزت بتقديم قائمة طعام مجانية تستمر طوال الأسبوع الأول، أُعدت بأيدٍ إماراتية وبنكهات محلية، بهدف تقديم تجربة ضيافة تعكس الهوية الإماراتية وتمنح الركاب إحساساً إضافياً بالانتماء والفخر.

وأضافت أن يوم أمس كان مخصصاً للاحتفاء بالركاب، مؤكدة أن مشاهد العائلات وهي تجتمع في المحطات، والركاب وهم يوثّقون لحظات صعودهم إلى القطار ويلتقطون الصور قبل انطلاق الرحلة الأولى، عكست الأثر الذي سيتركه هذا المشروع في حياة الناس.

ووصف المواطن عبدالله محمد الظنحاني تدشين الرحلة الأولى بأنها «فرحة وطن»، مشيراً إلى أن المشروع يوفر وسيلة نقل حديثة بأسعار مناسبة، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على هذا الإنجاز.

وأكد عبداللطيف محمد أن إجراءات الحجز كانت سهلة والأسعار مناسبة، مشيراً إلى أنه كان ينتظر هذه اللحظة منذ بدء تنفيذ المشروع، وقال: «جئت مع ابني لنعيش هذه التجربة معاً، لأنها مناسبة وطنية لا تتكرر وستبقى في الذاكرة»، أما ابنه الطفل راشد عبداللطيف، فلم يخف حماسه وهو يخوض تجربة الرحلة الأولى، قائلاً: «أنا سعيد جداً أني أركب قطار الاتحاد».

وقال المواطن خليفة خميس مطر الكعبي إن افتتاح أول محطة لقطارات الاتحاد في الفجيرة يجسد حلماً طال انتظاره.

ولم تقتصر الانطباعات الإيجابية على الركاب المواطنين فقط، إذ أشاد مسافرون آخرون بمستوى الراحة والهدوء وسلاسة الرحلة، إذ قالت كريشني مانيبالان، التي سافرت برفقة مجموعة من أصدقائها، إن الهدوء داخل القطار وسرعة الوصول كانا أبرز ما لفت انتباهها.

وذكرت رزوانة شوكت صفدري أن أبناءها كانوا ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر، مؤكدة أن الرحلة كانت مريحة وسهلة، خلافاً لما اعتادته من مشقة التنقل مع الأطفال.

وأكد ثانفي قادر الذي استخدم القطار في رحلة عمل، أن الخدمة تمثل تحولاً في أسلوب التنقل، إذ أتاحت له إنجاز أعماله وإجراء المكالمات والاستعداد لاجتماعاته قبل الوصول إلى وجهته.

البلوشي.. أول راكب

لم تخلُ الرحلة الأولى من قصة إنسانية لافتة، بعدما اختير حمد منصور البلوشي، من أصحاب الهمم، ليكون أول راكب على متن القطار، حاملاً التذكرة رقم (1)، وجالساً في المقعد رقم (1)، بعد فوزه بمبادرة «الراكب الذي يمثلنا جميعاً»، التي أطلقتها «قطارات الاتحاد» لتكريم شخصية أحدثت أثراً إيجابياً في المجتمع.

وقال البلوشي إنه لم يكن يعلم بترشيحه للمبادرة، إذ تلقى اتصالاً من فريق «قطارات الاتحاد» أبلغه باختياره، واصفاً تلك المكالمة بأنها واحدة من أجمل المفاجآت التي مرت في حياته.

وأضاف: «شعرتُ بفخر كبير فهذه ليست مجرد رحلة بالنسبة لي، بل شرف كبير أن أكون جزءاً من حدث وطني سيبقى في ذاكرة الإمارات، وعندما جلست في المقعد الأول من المقصورة الأولى، أدركت أن هذه ليست رحلتي وحدي، بل بداية لملايين الرحلات القادمة».

وكشفت شقيقته، أنفال البلوشي، أنها مَن رشحته للمبادرة، قائلة إنها لم تتردد في تسجيل شقيقها، لأنها ترى فيه مثالاً حقيقياً للإصرار والعزيمة، مؤكدة أنه تحدى إعاقته البصرية، وواصل تعليمه، واجتهد في بناء مستقبله، كما يحرص على المشاركة في الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية.