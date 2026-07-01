منصور بن زايد: قطار الاتحاد يعزز فرص النمو والتنمية

أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن قطار الاتحاد يعزز فرص النمو والتنمية.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «منذ قيام الاتحاد كان ربط الإنسان بالمكان هدفاً أساسياً في مسيرة التنمية، واليوم يجسد قطار الاتحاد للركاب هذه الرؤية، ليصل بين مدن الدولة ويختصر الزمن ويعزز فرص النمو والتنمية. ومع انطلاق أول رحلة للقطار، اليوم 30 يونيو 2026، نحتفي بإنجاز وطني جديد يضاف إلى مسيرة الإمارات نحو المستقبل، ويعكس طموحها في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تربط الوطن وتدعم ازدهاره».