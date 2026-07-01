محمد بن راشد: ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور الـ 16 في كأس العالم

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب وملك ومنتخب المغرب، بعد التأهل لدور الـ16 ضمن نهائيات كأس العالم.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور الـ16 ضمن نهائيات كأس العالم.. روح قتالية.. ومباراة حاسمة.. وإبهار عربي أمام العالم.. فرحتنا اليوم مغربية.. ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب».