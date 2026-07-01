33 وجهة دولية تتيح للمواطنين القيادة بالرخصة الإماراتية خلال السفر

أظهرت بيانات خدمة «مرخوص»، التابعة لوزارة الداخلية والخاصة بالاعتراف برخص القيادة واستبدالها، أنه يمكن لمواطني الدولة استبدال رخصة القيادة الإماراتية بالرخصة المحلية، في حال الإقامة، بـ34 وجهة دولية، كما يمكنهم القيادة بالرخصة الإماراتية في حالتَي الزيارة والسياحة إلى 33 من هذه الوجهات.

وتقدم وزارة الداخلية عبر مبادرة «مرخوص» خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة، والتي تسمح لمواطني الدولة بالقيادة برخصتهم الوطنية في مختلف دول العالم، واستبدالها برخصة محلية في حال الإقامة.

كما تمنح المبادرة زوار دولة الإمارات أحقية القيادة برُخَصهم الوطنية، واستبدالها برخصة إماراتية في حال الإقامة.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن المقصود بـ«الاعتراف» استخدام رُخص القيادة الوطنية لمواطني دولة الإمارات لغير غرض الإقامة في الخارج، وإمكانية استخدام رخص القيادة الوطنية لزائري الإمارات لغير غرض الإقامة في الدولة.

أما «الاستبدال» فيقصد به استبدال رُخص القيادة الوطنية لمواطني الإمارات أثناء الإقامة في الخارج، وإمكانية استبدال رُخص القيادة الوطنية لزائري الدولة برخصة قيادة إماراتية في حال الإقامة.

وتضم قائمة الوجهات الدولية، التي يمكن للمواطنين القيادة بالرخصة الإماراتية أو استبدالها في حالة الإقامة، كلاً من: أستونيا، وألبانيا، والبرتغال، والصين الشعبية، والمجر، واليونان، وأوكرانيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وصربيا، وقبرص، ولاتفيا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وليتوانيا، ومالطا، وآيسلندا، ومونتينغرو، ودولة إسرائيل، وأذربيجان، وبيلاروسيا، وأوزبكستان، والمملكة المتحدة، والنمسا، ومملكة الدنمارك، وهولندا، وبولندا، وفنلندا، وكرواتيا، وولاية تكساس الأميركية، وشمال مقدونيا، وجمهورية كوسوفو، وقيرغيزستان، فيما تسمح كوريا الجنوبية باستبدال الرخصة الإماراتية في حالة الإقامة فقط.

كما أظهرت بيانات خدمة «مرخوص» ارتفاع عدد الدول التي يمكن لمواطنيها استبدال رخصهم الوطنية برخصة إماراتية، في حال الإقامة، إلى 53 دولة، من دون الحاجة إلى خوض الاختبارين العملي أو النظري.

كما يسمح لحاملي 52 جنسية من بين تلك الدول بقيادة المركبات برخصهم الوطنية خلال زيارتهم للإمارات (في غير حالات الإقامة)، فيما يسمح لمواطني كوريا الجنوبية باستبدال الرخصة في حالة الإقامة فقط.

وتتضمن شروط استبدال رخصة القيادة الصادرة من الخارج أن تكون الرخصة صادرة من دولة ضمن الدول التي يسمح باستبدال رخصتها، واستيفاء السن القانونية لقيادة المركبة، وأن تكون الرخصة سارية المفعول، وأن تكون إقامة الشخص صادرة من الإمارة، أو لديه عنوان سكن أو عمل أو دراسة في الإمارة، واجتياز فحص النظر، وتسليم الرخصة الأصلية لبعض الدول حسب مذكرات التفاهم.

وتتضمن المستندات المطلوبة لاستبدال رخصة القيادة ترجمة قانونية للرخصة الأصلية الأجنبية، وصورة الرخصة الأصلية، فيما تبلغ رسوم الاستبدال 600 درهم.

وتقدم وزارة الداخلية عبر تطبيقها الذكي والموقع الإلكتروني خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة ضمن مبادرة «مرخوص»، التي تمنح لزوار دولة الإمارات أحقية القيادة برخصتهم الوطنية أو استبدالها برخصة إماراتية في حال الإقامة.

• ارتفاع عدد الدول التي يمكن لمواطنيها استبدال رخصهم الوطنية برخصة إماراتية، في حال الإقامة، إلى 53 دولة، من دون حاجة إلى اختبار عملي أو نظري.