سيف بن زايد يعزي في وفاة فاطمة علي محمد أرملة المرحوم عبدالرحمن البلوكي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة علي محمد أرملة المرحوم عبدالرحمن محمد البلوكي.

وأعرب سموه، خلال زيارته منزل أسرة الفقيدة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتها وذويها، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.