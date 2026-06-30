منصور بن زايد يعزي في وفاة أحمد محمد إبراهيم الحمادي وفاطمة علي أحمد

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واجب العزاء في وفاة المغفور له أحمد محمد إبراهيم الحمادي، والمغفور لها فاطمة علي أحمد، وذلك خلال حضور سموّه العزاء في مجلس القرم بأبوظبي.

كما قدّم سموّه خالص التعازي والمواساة إلى نجلي الفقيدين، نادر وعلي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيدين بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.