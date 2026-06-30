الإمارات وإثيوبيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

بحث رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث علي سعيد النيادي، ومفوض إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية السفير شيفراو تيكلي ماريام، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير قنوات التواصل في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتم خلال اللقاء الذي عقد خلال زيارة رسمية قام بها علي سعيد النيادي لجمهورية إثيوبيا مناقشة أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين، وفرص تطوير الشراكات المؤسسية وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الحد من مخاطر الكوارث.

واطّلع النيادي خلال اللقاء على طبيعة عمل مفوضية إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية وأبرز اختصاصاتها وبرامجها الوطنية.

وأكد علي سعيد النيادي، أن تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يمثل ركيزة مهمة لتطوير منظومات الجاهزية الوطنية، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة يسهم في بناء قدرات أكثر مرونة وكفاءة.

وثمّن جهود الجانب الإثيوبي في مجالات إدارة مخاطر الكوارث، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير قنوات التعاون بين الجانبين.