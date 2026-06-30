شاهد.. انطلاق أولى رحلات قطار الاتحاد

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولى الرحلات التشغيلية التمهيدية لقطار الاتحاد، من الفجيرة إلى أبوظبي، لتختصر المسافة بين الإمارتين إلى نحو 105 دقائق فقط، على متن قطارات تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، في تجربة سفر حديثة توفر للركاب مقاعد محجوزة ومضمونة، وخدمة "واي فاي" مجانية، ومنافذ لشحن الأجهزة، ومساحات مريحة للأمتعة، ما يجعل الرحلة نفسها جزءاً من تجربة السفر.

وغادر القطار في أول رحلة له، من محطة الفجيرة الساعة 5:34 صباح اليوم، ووصل إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، في تمام الساعة 7:19 صباحاً، إذ استغرقت الرحلة ساعة و45 دقيقة فقط، مسجلةً بذلك محطة مفصلية في مسيرة تطوّر قطاع النقل في الدولة، وذلك ضمن تشغيل تمهيدي لخدمات قطار الركاب.

يُظهر الفيديو التالي لحظة انطلاق أول رحلة لقطار الاتحاد: