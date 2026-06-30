"طرق دبي": تنفيذ تحسينات مرورية في 28 موقعاً بالإمارة خلال الصيف

شَرَعَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتنفيذ حزمة من التحسينات المرورية السريعة في 28 موقعاً بمختلف مناطق إمارة دبي وذلك في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مؤكدة مواصلة جهودها المستمرة لتعزيز شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، وانسيابية الحركة المرورية ومستويات السلامة، وتحسين الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والمناطق التطويرية، مما يدعم النمو العمراني والسكاني المُتسارع الذي تشهده الإمارة.

وتشمل الأعمال 4 مواقع في مناطق المدارس، و3 مواقع في المناطق التطويرية، و21 موقعاً في مواقع متفرّقة بإمارة دبي، حيث جرى جدولة تنفيذها خلال العطلة الصيفية للاستفادة من انخفاض الأحجام المرورية، وتسريع وتيرة الإنجاز وتقليل التأثيرات على مستخدمي الطريق.

ويُعدّ مشروع توسعة شارع الإمارات بإضافة مسارين جديدين بطول 5 كم على المقطع الممتد من إمارة الشارقة بالاتجاه إلى شارع العمردي أبرز مشاريع التحسينات المرورية، التي يجري تنفيذها خلال الصيف، نظراً لأهمية الشارع باعتباره أحد المحاور الرئيسة، التي تربط دبي بالإمارات المجاورة، وما يشهده من كثافة مرورية مرتفعة خلال فترات الذروة. ومن المتوقع أن تسهم التوسعة في خفض الازدحام المروري وتقليل زمن الرحلة بنسبة 25% خلال أوقات الذروة على هذا المحور الحيوي.

كما تتضمن الأعمال تنفيذ تحسينات مرورية على تقاطع شارع المركز التجاري مع شارع مراسي درايف في منطقة الخليج التجاري، وتحسين الحركة المرورية على شارع لطيفة بنت حمدان بالقرب من منطقة القوز الصناعية، إلى جانب تطوير الحركة المرورية على شارع رأس الخور باتجاه شارع الخيل، بما يرفع كفاءة التقاطعات ويعزز انسيابية الحركة في عدد من المناطق الحيوية، التي تشهد نمواً متزايداً في الحركة المرورية.

وتشمل المشاريع أعمال تحسينات بالقرب من المناطق السكنية كذلك، وهي: إضافة مسار جديد عند تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي، وتوسعة حركة الالتفاف إلى اليمين على شارع رأس الخور باتجاه شارع دبي – العين من مسار واحد إلى مسارين، إضافة إلى توسعة مسار مروري على شارع الجزائر بمنطقة المزهر الرابعة قبل مدخل سكن العمال، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية، وتقليل طوابير الانتظار، وتحسين حركة المركبات في تلك المواقع.

وفي إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز السلامة المرورية في محيط المؤسسات التعليمية، تنفّذ الهيئة مواقف جديدة لمجمع زايد التعليمي في منطقة المزهر الثانية، إلى جانب إنشاء مواقف إضافية لمدرسة هورايزن الدولية في منطقة أم الشيف، فضلاً عن تحسينات أخرى تسهم في تنظيم حركة المركبات وتسهيل حركة الدخول والخروج للمركبات، وتقليل الازدحام المروري خلال أوقات الذروة المدرسية.

وأكدت الهيئة أن اختيار مواقع التحسينات المرورية يتم وِفق دراسات فنية وميدانية متخصصة تعتمد على تحليل بيانات الحركة المرورية، ونتائج المسوحات الميدانية، وبيانات أنظمة النقل الذكية وكاميرات المراقبة. كما تستفيد الهيئة من ملاحظات واقتراحات الجمهور الواردة عبر مختلف قنوات التواصل في تنفيذ حلول سريعة وفعّالة تسهم في رفع كفاءة وانسيابية الحركة، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين تجربة التنقّل لجميع مستخدمي الطريق.