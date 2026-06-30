«ياس ووتروورلد» تسجل رقماً قياسياً في غينيس لأكبر عدد من المنزلقات المائية

حصدت "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي" رسمياً لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية، بعد أن سجلت رقماً قياسياً يضم 55 منزلقاً مائياً.

وجرى تسليم شهادة غينيس للأرقام القياسية إلى الرئيس التنفيذي لميرال، وريان الهدار، المدير العام لدى "ياس ووتروورلد أبوظبي"، الدكتور محمد عبدالله الزعابي، من قِبَل الحكم الرسمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في غينيس للأرقام القياسية، حنان سبايرز، وذلك خلال مراسم خاصة أُقيمت في مدينة الألعاب المائية الحائزة على جوائز عديدة، في محطة جديدة تعكس مسيرتها المتواصلة نحو تحقيق إنجازات عالمية.

وقال الهدار: "يعد الحصول على لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية محطةً بارزة تعكس الالتزام المستمر بتقديم تجارب مائية مبتكرة وفق أعلى المعايير العالمية".

وأكد أن: "الإضافات الجديدة، بما في ذلك أطول برج منزلقات مائية في دولة الإمارات، أسهمت في توسيع نطاق التجارب الاستثنائية التي نقدمها لضيوفنا والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، ومع احتضانها 55 منزلقاً مائياً، تواصل "ياس ووتروورلد أبوظبي" ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز وجهات الترفيه المائي عالمياً، ووجهة مفضلة للعائلات والأصدقاء والباحثين عن تجارب حافلة بالتشويق".

ويأتي هذا الإنجاز عقب التوسعة الأخيرة التي شهدتها مدينة الألعاب المائية، والتي أضافت 11 لعبة ومنزلقاً وتجربة جديدة ضمن عالم "المدينة المفقودة"، الذي يشكل امتداداً للقصة الرئيسة "أسطورة اللؤلؤة المفقودة".

وتحتضن "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي" اليوم أكثر من 70 لعبة ومنزلقاً وتجربة ترفيهية، فيما يشكل سجلها القياسي الذي يضم 55 منزلقاً مائياً أحد أبرز عناصر التجربة الاستثنائية التي تقدمها لضيوفها.

ومن الارتفاعات الشاهقة لمنزلق "مطامير دروب"، أطول برج منزلق مائي في الإمارات، إلى المنزلقات السريعة وتجارب السباق المائية والمغامرات التفاعلية، تواصل "ياس ووتروورلد أبوظبي" إعادة رسم ملامح الترفيه والمغامرات المائية.

وتنسجم الإضافات الجديدة مع ما تقدمه المدينة من تجارب متطورة مستوحاة من الهوية الإماراتية، لتمنح الضيوف من مختلف الأعمار لحظات لا تُنسى وتجارب ترفيهية غامرة.

ويُشكل هذا اللقب الجديد من غينيس للأرقام القياسية فصلاً جديداً في مسيرة "ياس ووتروورلد أبوظبي"، حيث تواصل مدينة الألعاب المائية تقديم تجارب عالمية المستوى على جزيرة ياس، وتسهم في ترسيخ معايير جديدة لما يمكن أن تقدمه مدن الألعاب المائية على الساحة العالمية.