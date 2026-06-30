منصور بن زايد يهنئ المغرب بمناسبة تأهلها إلى الدور الـ16 في كأس العالم

هنّأ سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، المغرب، حكومةً وشعباً، بمناسبة تأهل منتخبها إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم.

وقال سموّه في تدوينة عبر منصة "إكس": "نبارك لجلالة الملك محمد السادس، وللشعب المغربي الشقيق، وللجماهير العربية، تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم. أداء مشرف وروح عالية عكست عزيمةً وإصراراً استحقا التأهل. نتمنى لهم التوفيق في مواصلة هذا المشوار، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسعد الجماهير المغربية والعربية".