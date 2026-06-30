انطلاق أولى رحلات قطار الاتحاد من الفجيرة إلى محطة محمد بن زايد في أبوظبي

اكتست محطة الفجيرة، فجر اليوم، بألوان علم الإمارات، مع حرص ركاب أولى رحلات "قطارات الاتحاد"على ارتداء الأوشحة التي تحمل العلم ورفع الأعلام الإماراتية، فيما تسابق كثيرون إلى التقاط الصور التذكارية قبل الصعود إلى القطار، احتفالاً بمشاركتهم في أول رحلة ركاب تنطلق من محطة الفجيرة إلى محطة محمد بن زايد في أبوظبي.

ومع إعلان صافرة القطار الأولى انطلاق الرحلة التاريخية، تعالت تصفيقات الركاب وارتسمت الابتسامات على وجوههم، فيما تسابقت الهواتف لتوثيق تلك اللحظة، التي وصفها الركاب بأنها بداية مرحلة جديدة في منظومة النقل بالدولة، وذكرى ستظل راسخة في ذاكرتهم.

وقال ركاب لـ"الإمارات اليوم" إنهم حرصوا على حجز مقاعدهم في اليوم الأول للتشغيل، ليس بدافع السفر فقط، وإنما رغبة في معايشة لحظة وصفوها بأنها ستُسجل في تاريخ مشاريع البنية التحتية والنقل في دولة الإمارات، معتبرين أن وجودهم على متن الرحلة الأولى يمنحهم شعوراً بالمشاركة في إنجاز وطني جديد.

وأضافوا أن افتتاح خدمة نقل الركاب بالقطار يمثل تحولاً في أسلوب التنقل بين إمارات الدولة، ويعكس ما وصلت إليه الإمارات من تطور في مشاريعها الاستراتيجية، لافتين إلى أن الرحلة الأولى حملت قيمة رمزية خاصة، لأنها تمثل بداية مرحلة جديدة ستغير تجربة السفر الداخلي مستقبلاً.

وشهدت المحطة حضور عائلات وأطفال وزوار ومقيمين من جنسيات مختلفة، تبادلوا التهاني والتقطوا الصور أمام القطار، فيما غلبت على الأجواء مشاعر الفخر والاعتزاز، مع ترقب لحظة الانطلاق التي رأى فيها كثيرون بداية فصل جديد في مسيرة النقل الوطني.

وحرص كثير من الركاب على توثيق مشاركتهم بالصور ومقاطع الفيديو، ومشاركة تفاصيل الرحلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن وجودهم على متن أول رحلة ركاب لـ«قطارات الاتحاد» يمثل تجربة استثنائية وذكرى ستبقى راسخة في ذاكرتهم، بوصفها إحدى المحطات الوطنية التي حالفهم الحظ لمعايشتها عن قرب.