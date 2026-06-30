محمد بن راشد: ألف مبروك لأسود الأطلس.. فرحتنا اليوم مغربية

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، بمناسبة تأهل منتخبها إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور ال16 ضمن نهائيات كأس العالم.. روح قتالية ..ومباراة حاسمة .. وإبهار عربي أمام العالم .. ".

وتابع سموه: "فرحتنا اليوم مغربية .. ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب".