نواف سلام: شكراً محمد بن زايد

وجه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عقب قرار السماح لمواطني الدولة بالسفر إلى لبنان.

وقال سلام في تدوينة على منصة "إكس": "باسم الدولة اللبنانية وباسمي الشخصي، أتقدّم بجزيل الشكر الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا".

وأضاف: "ولا شك عندي ان هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين".