الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية، المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتَي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة الجمهورية العربية السورية وتهديد أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سورية وإسرائيل في عام 1974، الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.

وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سورية وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكل المساعي التي تهدف لتحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.