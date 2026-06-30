الإمارات تسمح بسفر المواطنين إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اعتباراً من أمس الإثنين الموافق 29 يونيو 2026.

وأكدت وزارة الخارجية أن التسجيل في خدمة «تواجدي» إجباري قبل السفر، ولا يمكن مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل، تفادياً لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية، بما في ذلك تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان، وأرقام التواصل في حالات الطوارئ، فيما يتعين على مواطني الدولة إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة «تواجدي»، وإعادة تحديث بياناتهم في حال طرأ أي تغيير عليها، والتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج 97180024+، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازمين.