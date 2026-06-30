شرطة دبي تعيد لسائح هاتفه في بلده.. وكلفة الشحن تفوق قيمة الجوال

ستعرض مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العميد الدكتور عبدالرحمن المعمري، عدداً من القصص الواقعية التي تعكس مستوى الأمن والاستقرار في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الكثيرين، وخصوصاً المقيمين، يفضلون إقامة زوجاتهم وأبنائهم في الدولة، رغم عمل الآباء خارجها، لما توفره من بيئة آمنة.

وذكر خلال حواره مع بودكاست (ق.ن)، عبر منصة «عرب كاست»، قصة سائح تعرض لسرقة هاتفه المتحرك، حيث تمكنت الجهات المختصة من استعادته وإرساله إلى صاحبه في بلده، رغم أن تكلفة إرساله تجاوزت قيمته المادية، مؤكداً أن مثل هذه المواقف تعكس الرسالة الإنسانية والأمنية التي تحرص الإمارة على ترسيخها، كما استعرض المعمري قصصاً مؤلمة مرتبطة بالمخدرات، من بينها حالات لأسر تأخرت في طلب العلاج لأبنائها، بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم.

وتفصيلاً، أكد المعمري أن شرطة دبي تتعامل مع قضايا المخدرات بمنهج استباقي لا ينتظر تفاقم المشكلات أو تحولها إلى ظواهر مجتمعية، مشدداً على أن أي مؤشر، مهما كان محدوداً، يُقابل بتحرك توعوي وميداني سريع.

وأوضح أن مركز حماية الدولي يعتمد في برامجه التوعوية على تحليل الضبطيات والبلاغات والمؤشرات الدولية، بما يضمن توجيه الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة وفق معطيات واقعية، وليس بصورة عشوائية.

واستعرض عدداً من القصص الواقعية التي تعامل معها، من بينها ملاحظته المتكررة لوجود عائلات اختارت الإقامة في دبي، لما تتمتع به من أمن واستقرار، فيما يقيم الأب خارج الدولة بسبب ارتباطاته العملية، مضيفاً أنه التقى عدداً من الطلبة الذين يعيشون مع أمهاتهم في الإمارات، بينما يعمل آباؤهم في دول أخرى، مشيراً إلى أن أسراً عديدة فضلت بقاء الأبناء داخل الدولة، لما توفره من بيئة آمنة ومستقرة.

وفي سياق آخر، أشار المعمري إلى واقعة تعرض خلالها أحد السياح لسرقة هاتفه المتحرك أثناء زيارته دبي، حيث تمكنت الجهات المختصة من العثور على الهاتف وإعادته إلى صاحبه في بلده، رغم أن تكلفة إرساله كانت تفوق قيمته المادية، قائلاً إن الرسالة التي أرادت الأجهزة الأمنية إيصالها من خلال هذه الخطوة، هي أن حماية الناس وممتلكاتهم وترسيخ الثقة والأمان تمثل أولوية أساسية.

وشدد المعمري على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في الوقاية من المخدرات، داعياً أولياء الأمور إلى تعزيز الحوار مع الأبناء، والاقتراب منهم، ومشاركتهم تفاصيل حياتهم اليومية، وعدم ترك الفراغ العاطفي أو الرقابي تملؤه وسائل التواصل الاجتماعي أو رفاق السوء.

وأوضح أن من أبرز المؤشرات التي قد تستدعي انتباه الأسرة «العزلة المفاجئة، والانقطاع المتكرر عن المنزل أو الدراسة، والتغير الواضح في السلوك أو المظهر، واضطراب ساعات النوم، والانزواء داخل الغرفة لفترات طويلة»، مؤكداً أن ملاحظة هذه العلامات لا تعني بالضرورة وجود تعاطٍ، لكنها تستوجب المتابعة والحوار المبكر.

العميد الدكتور عبدالرحمن المعمري:

• شرطة دبي تتعامل مع قضايا المخدرات بمنهج استباقي، لا ينتظر تفاقم المشكلات أو تحولها إلى ظواهر مجتمعية.