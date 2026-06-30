شرطة دبي تنظم محاضرات توعوية لتعريف الجالية الإثيوبية بالقوانين والأنظمة

نظم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سلسلة من المحاضرات التوعوية الأمنية والمرورية والمجتمعية المُخصصة لأفراد الجالية الإثيوبية، وذلك في قاعة الروح الإيجابية بنادي ضباط شرطة دبي، في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، والتعريف بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارات، وشهد القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في دبي والإمارات الشمالية، زريهون ميجيرسا جيما، المحاضرات، إلى جانب رئيسة مجلس الروح الإيجابية، فاطمة بوحجير، وعدد من أفراد الجالية الإثيوبية، وتضمنت المحاضرات تقديم مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة التي ركزت على تعزيز الثقافة الأمنية، ورفع مستوى الوعي المروري، والتعريف بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.