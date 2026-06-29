«شاطئ جميرا 2» أول شاطئ في دبي يحصل على شهادة الاعتماد الذهبية لسهولة الوصول

أعلنت بلدية دبي، حصول "شاطئ جميرا 2" على شهادة الاعتماد الذهبية لسهولة الوصول من "الاتحاد العالمي للمعاقين"، ليصبح بذلك أول شاطئ في دبي ينال هذا الاعتماد.

ويأتي هذا الإنجاز تقديراً لالتزام البلدية بتوفير بيئة آمنة وشاملة وسهلة الوصول بالكامل لأصحاب الهمم، بما يتماشى مع المعايير الدولية لسهولة الوصول واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعد شاطئ جميرا 2 "أول وجهة شاطئية" في الشرق الأوسط، توفر غرفة حسية مخصصة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد والاضطرابات الحسية.