سيف بن زايد يقدّم واجب العزاء في شهيد الوطن عيسى البلوشي

قدّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب، جندي أول عيسى غلوم البلوشي، الذي استشهد أثناء أداء مهمة تدريبية بالدولة، ‏وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.