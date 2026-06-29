«الأمن السيبراني» يحذر من مخاطر إهمال تأمين البصمة الرقمية الشخصية

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من مخاطر التهاون في تأمين البصمة الرقمية الشخصية، مؤكداً أهمية تبني ممارسات رقمية آمنة للحد من مخاطر الاختراقات وانتهاكات الخصوصية في ظل تنامي التهديدات السيبرانية عالمياً، وقال المجلس إن البصمة الرقمية التي يتركها المستخدمون أثناء تصفح الإنترنت أو استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي تمثل سجلاً رقمياً لأنشطتهم وتفاعلاتهم، موضحاً أن كل عملية تسجيل دخول، أو مشاركة لمنشور، أو نشر صورة، أو كتابة تعليق، تترك أثراً رقمياً يمكن تتبعه واستغلاله من قبل جهات خبيثة إذا لم يُتعامل معه بحذر.

وأشار إلى أن أكثر من 1.4 مليار حساب يتم اختراقه شهرياً حول العالم، ما يعكس حجم التهديدات السيبرانية المرتبطة بالبيانات الشخصية والبصمات الرقمية، وأوضح أن البصمة الرقمية تنقسم إلى نوعين رئيسين، هما البصمة السلبية التي يتم جمعها عن المستخدم من دون علمه أو موافقته من خلال تتبع الأنشطة الإلكترونية، والبصمة النشطة التي يتركها المستخدم بإرادته عبر نشر الصور ومقاطع الفيديو والتعليقات والمشاركات المختلفة على المنصات الرقمية.

وأكد أن مخاطر البصمة الرقمية تشمل أيضاً اختراق الحسابات والوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية وانتحال الهوية وتنفيذ عمليات التصيد الإلكتروني، فضلاً عن استغلال المعلومات المسروقة في أنشطة إلكترونية ضارة، ونبه المجلس إلى أن بعض التطبيقات غير الرسمية أو غير الموثوقة قد تسهم في جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة، بما في ذلك تسجيل المكالمات أو الوصول إلى الكاميرا والميكروفون دون علم المستخدم. ودعا مجلس الأمن السيبراني المستخدمين إلى تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، والتحقق من الصلاحيات المطلوبة قبل منحها لأي تطبيق، إضافة إلى تفعيل خاصية المصادقة الثنائية لحماية الحسابات الرقمية بما يشمل البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي والخدمات المصرفية الإلكترونية.